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أخبار البلد

منظمة المرأة العربية تعقد الدورة التدريبية الثانية لمهارات تقارير السيداو ببيروت

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:07 م
منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية
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أمل مجدي
تعقد منظمة المرأة العربية الدورة التدريبية الثانية حول "مهارات اعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2019 بالعاصمة اللبنانية بيروت.

يُشارك في الدورة تسع دول هي: (الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ولبنان، والعراق، وعمان، ومصر، واليمن).

يتضمن برنامج الدورة عددًا من الموضوعات منها: نبذة عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ولجنة سيداو، استعراض الإنجازات المُحرزة في تنفيذ الاتفاقية في الدول العربية، منهجيات إعداد التقارير وأهداف التنمية المستدامة، التنسيق فيما بين الوحدات الوطنية المعنية، ودور مؤسسات حقوق الإنسان، والمشاورات مع المنظمات غير الحكومية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تُنظمها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع مركز المرأة في الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - مكتب العالم العربي حول مهارات إعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة (سيداو).

وهذه الدورة تقديرًا من المنظمة لأهمية إعداد كوادر وطنية مؤهلة لإعداد وعرض تلك التقارير.

جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية عقدت أولى دوراتها التدريبية المتخصصة في هذا المجال يومي 17 و 18 مايو 2019 في مصر.
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