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مدير تطوير العشوائيات لـ أهالي مثلث ماسبيرو: هترجعوا تاني

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:09 م
المهندس خالد صديق،
المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه منذ عام 2016 تم وضع خطة عمل لمنطقة مثلث ماسبيرو والعمل عليها من خلال معرفة استراتيجيات الحلول، ومعرفة مشاكل المنطقة لحلها، وغيرها.

وأضاف خالد صديق، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الأحد، أن مصر تشهد حاليًا مرحلة جني الثمار، حيث تم الانتهاء من 195 منطقة بـ 105 آلاف وحدة، لافتا إلى أنه تم نقل 105 آلاف أسرة، وتم حل مشاكلهم.

وأشار إلى أن البعض يسير وراء الشائعات والتشكيك في النوايا، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل بتتقال علينا دائما"، متابعا: "أصبح الآن ثقة قوية من قبل المواطن، وهناك 3 آلاف و400 أسرة بنسبة 70% من سكان أهالي مثلث ماسبيرو طالبوا بتعويض مادي، و516 أسرة طالبوا بالانتقال إلى الأسمرات، وأكثر من 900 ألف أسرة طالبوا بالبقاء في ماسبيرو".

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه بمثلث ماسبيرو تحسب 60 ألف جنيه للغرفة و40 ألف جنيه دعم اجتماعي، والتعويض المادي مناسب، متابعا: «أشكر كل من وثق فينا.. وأوعدكم إنكم ترجعوا تاني المنطقة وهتتفاجئوا بالمستوى الجديد اللي هتعيشوا فيه عقب الانتهاء من التطوير».

وأكد أن من أصعب الأشياء التي واجهت الصندوق هو إقناع سكان العشوائيات بالخروج من أماكنهم للبناء عليها مرة أخرى، إضافة إلى أنهم بعد أن خرجوا من أماكنهم البعض كان يبث شائعات بين سكان المنطقة، وتكون شائعات ليس لها أساس من الصحة.
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