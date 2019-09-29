Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سحب قطعة أرض من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أصدر المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وردها لمشروع تطوير أبو عطوة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير ابو عطوة وفى حالة رغبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى استمرار التخصيص لإقامة محطة الإرسال يتم نقله إلى مساحة بديلة تتناسب مع الغرض من التخصيص خارج الكتلة السكنية وذلك بمعرفة مركز ومدينة الإسماعيلية بعد العرض والموافقة وإصدار قرار بذلك.

وتضمن القرار التوجيه على مركز ومدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية لتنفيذ القرار بعد إخطار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بموعد التنفيذ وتسليم الأرض بعد سحبها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية (مشروع تطوير أبو عطوة ) وعلي رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة عرض مقترح الاستفادة من الأرض لتحقيق المصلحة العامة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بخفة دمها.. كنز محمد رمضان تخطف الأنظار من والدها

النائب العام يحيل أستاذ جراحة بـ قصر العيني للجنايات بتهم نقل أعضاء وغسيل أموال

افتقدناكِ كثيرا.. عودة لميس الحديدي للشاشة من جديد

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

كذب المنجمون ولو صدقوا.. كيف تنبأ لبناني بوفاة عبدالعزيز الفغم حارس ملوك السعودية

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه