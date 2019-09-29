سحب قطعة أرض من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة

أصدر المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وردها لمشروع تطوير أبو عطوة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير ابو عطوة وفى حالة رغبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى استمرار التخصيص لإقامة محطة الإرسال يتم نقله إلى مساحة بديلة تتناسب مع الغرض من التخصيص خارج الكتلة السكنية وذلك بمعرفة مركز ومدينة الإسماعيلية بعد العرض والموافقة وإصدار قرار بذلك.



وتضمن القرار التوجيه على مركز ومدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية لتنفيذ القرار بعد إخطار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بموعد التنفيذ وتسليم الأرض بعد سحبها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية (مشروع تطوير أبو عطوة ) وعلي رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة عرض مقترح الاستفادة من الأرض لتحقيق المصلحة العامة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.