القابضة لمياه الشرب: ضخ استثمارات جديدة لبناء محطات معالجة.. صور

نظم المعمل المرجعى للصرف الصحى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورشة عمل بعنوان "تعظيم دور قطاعات المعامل بالشركات التابعة في رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى"، بحضور رؤساء قطاعات المعامل ومديرى العموم بالمعامل بالشركات التابعة.



وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية تطوير الاداء بالشركات التابعة انطلاقا من رؤية الشركة القابضة فى الوصول إلي مستوى الصناعة العالمية فى إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر وتأسيسا على رسالتها في توفير الخدمات وفقًا للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.



وأشار إلى اهتمام الدولة بقطاع الصرف الصحى وضخ المزيد من الاستثمارات لانشاء محطات معالجة ورفع وشبكات الصرف الصحى واعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات، ما يعكس الدور المحورى والهام لقطاعات المعامل وتعظيم دور المعمل المرجعى للصرف الصحى فى دراسات واعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات فى هذا القطاع.



وتابع، أهمية التنسيق بين المعمل المرجعى بالشركة القابضة والمعامل بالشركات التابعة لضبط ورفع كفاءة تشغيل محطات معالجة الصرف الصحى، والتعاون مع الإدارات الأخرى كالتشغيل والصيانة، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن والحفاظ على البيئة.



وقال، دكتور محمد محمود اسماعيل مدير عام المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة، ان ورشة العمل تهدف الى تحقيق التواصل الجيد وتعميقه مع قطاعات المعامل وتطوير المعامل الفرعية والمركزية للصرف الصحي بالشركات التابعة للتماشي مع خطة الدولة في النهوض بمجال الصرف الصحي ولمواجهة التحديات، و ضرورة تفعيل برنامج الربط الشبكي بين المعامل المركزية والمعمل المرجعي للصرف الصحي لتسهيل الوصول الى نتائج التحاليل الخاصة بالمعامل المركزية بدقة وسرعة ويحتوي على بيانات دقيقة لكافة محطات معالجة الصرف الصحي التابعة للشركة القابضة، موضحا أنه جاري تجهيز الكوادر الفنية لتبادل الخبرات ونقل التجارب بين قطاعات الشركة.



وأضاف، أن المعمل المرجعي قام بتقديم الدعم الفني للعديد من الشركات التابعة في تأهيل الكوادر البشرية بالمعامل لرفع كفاءتها وتأهيل معامل الشركة للحصول على شهادات الجودة الايزو، والتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الخارجية والداخلية في مشروعات ودراسات متعلقة بقطاع الصرف الصحي، وخفض معدلات التلوث.



واستعرض، اسماعيل، رؤية ورسالة المعمل المرجعى للصرف الصحى، وما تم انجازه في متابعة اداء محطات ومعامل الصرف الصحى بالشركات التابعة حيث تم عمل 255 زيارة ميدانية دورية وعدد 535 زيارة طارئة خلال العام 2018 .



كما قدمت الشركات التابعة عروضا تفاعلية بهدف تبادل الخبرات بين الشركات من خلال عرض انجازات كل قطاع وكذلك التجارب الواعدة ومقترحات لتطوير الاداء كما تهدف الي تحديد الاحتياجات التدريبية لرؤساء القطاعات ومديري العموم.