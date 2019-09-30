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برلمان

نائب: 3 قوانين على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن هناك عددا من القوانين على أجندة البرلمان والتى من المقرر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس.

وأشار العوضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة غدا الثلاثاء، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.
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