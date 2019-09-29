Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتعرف على آخر المستجدات.. نائب محافظ البحر الأحمر تطلب تقرير أعمال التطوير والمرافق

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
عقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر ، اليوم بديوان عام المحافظة ، اجتماع المرافق الأسبوعي ، لمتابعة الأعمال التي تتم داخل مدينة الغردقة ، والوقوف على الأعمال المنتهية ، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة ، والعديد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.


وناقش الإجتماع الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق بكافة طرق ومناطق مدينة الغردقة مؤكدة علي ضرورة تضافر وتعاون كل الجهات حتي تتم هذه الأعمال بكفاءة وجودة عالية، كما أكدت على مجلس المدينة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لهذه الأعمال .

ووجهت الدكتورة يسرا بعمل تقرير شامل عن كافة الأعمال التطوير وأعمال المرافق من كل جهة من الجهات المختصة للوقوف على آخر الاستعدادات كل جهة لتنفيذ أعمال الرصف بشوارع المدينة في أسرع وقت ممكن.

وفي ذات السياق أكد السكرتير العام خلال الاجتماع على ضرورة أن تعمل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة "الكهرباء- المياه والصرف الصحي – الاتصالات"، من أجل المواطن والمصلحة العامة والعمل بروح الفريق الواحد من خلال رؤية واضحة للنهوض بجميع المرافق والخدمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لمناطق التطوير الحضري بالغردقة

ترشيحاتنا

أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد على مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

حسام البدري يمنح معاونيه تعليمات جديدة قبل انطلاق معسكر منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

Advertisements

النائب العام يحيل أستاذ جراحة بـ قصر العيني للجنايات بتهم نقل أعضاء وغسيل أموال

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور