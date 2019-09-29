للتعرف على آخر المستجدات.. نائب محافظ البحر الأحمر تطلب تقرير أعمال التطوير والمرافق

عقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر ، اليوم بديوان عام المحافظة ، اجتماع المرافق الأسبوعي ، لمتابعة الأعمال التي تتم داخل مدينة الغردقة ، والوقوف على الأعمال المنتهية ، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة ، والعديد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.





وناقش الإجتماع الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق بكافة طرق ومناطق مدينة الغردقة مؤكدة علي ضرورة تضافر وتعاون كل الجهات حتي تتم هذه الأعمال بكفاءة وجودة عالية، كما أكدت على مجلس المدينة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لهذه الأعمال .



ووجهت الدكتورة يسرا بعمل تقرير شامل عن كافة الأعمال التطوير وأعمال المرافق من كل جهة من الجهات المختصة للوقوف على آخر الاستعدادات كل جهة لتنفيذ أعمال الرصف بشوارع المدينة في أسرع وقت ممكن.



وفي ذات السياق أكد السكرتير العام خلال الاجتماع على ضرورة أن تعمل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة "الكهرباء- المياه والصرف الصحي – الاتصالات"، من أجل المواطن والمصلحة العامة والعمل بروح الفريق الواحد من خلال رؤية واضحة للنهوض بجميع المرافق والخدمات.