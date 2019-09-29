35 غرزة.. تفاصيل اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة بالإسكندرية

"قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا"، بيت شعر للشاعر الكبير أحمد شوقي كتبه أحدهم على سور إحدى المدارس بالإسكندرية، كان آخر ما وقع عليه نظر مديرها أثناء سيره في طريقه لمنزله بعد انتهاء اليوم الدراسي.





لم تمض سوى لحظات حتى فوجئ بأحد الأشخاص قادما نحوه حاملاً في يده سلاحاً أبيض "مطواة" وفي عينيه نظرات شر ودون أن يعرف ماذا يريد منه فوجئ به يُعاجله بطعنة من سلاحه ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه.





ما سبق مشهد حدث بالفعل أمام مدرسة تحسين الصحة الابتدائية، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية حيث اعتدى ولي أمر على مدير المدرسة انتقامًا منه بسبب عدم جلوس نجله في مقاعد الصف الأول داخل الفصل.





ورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يفيد اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة تحسين الصحة الابتدائية، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بسلاح أبيض "مطواة".





وانتقل كل من كامل بدر، رئيس مجلس أمناء المنتزه، وهاني سالم، مدير أمن إدارة المنتزه، ومحامي نقابة المعلمين، إلى المدرسة المشار إليها وإخطار قسم شرطة المنتزه أول.





تم نقل مدير المدرسة المعتدى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قال عدد من زملائه والعاملين إنه تعرض لإصابات بالغة استدعى علاجها 35 غرزة.





من جانبه أوضح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى القبض على ولي الأمر المتهم بالاعتداء على مدير مدرسة تحسين الصحة، مشيرا إلى أنه محتجز حاليا قيد التحقيق.





وأشار "الديب" إلى أنه جرى نقل الطالب نجل مرتكب الواقعة إلى مدرسة أخرى، وفتح تحقيق في الواقعة لحفظ حق مدير المدرسة.





النيابة





من جانبه باشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحقيق في واقعة اعتداء ولي أمر الطالب على مدير المدرسة حيث أمرت بحبس ولي الأمر 4 أيام على ذمة التحقيق معه.