الكلوروفيل.. استغلي أسطح المنازل للحصول على هذه النتائج.. فيديو

قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي ونائب وزير البيئة الأسبق، إن مشروع زراعة الأسطح تبنته وزارة الزراعة فى منطقة الدرب الأحمر ثم قام مجموعة من الشباب بتبني هذه الفكرة وأثبتت نجاحها.



وكشف مجدى علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد عبر فضائية TEN، أن مشروع الحدائق المنزلية أساسها أن تستغل ربة المنزل مساحة ما فى الدور الأرضى لزرع احتياجاتها من الخضراوات والفاكهة.



وأوضح مجدى علام، أن مشروع الحدائق المنزلية بدأ يتلاشى مع ظاهرة التحضر وبناء المدن واكتظاظها بالسكان فأصبحت الحاجة لمساحة خضراء لنشر مادة الكلوروفيل وهى بمثابة مصفى خضراء لامتصاص أكاسيد الكربون وإنتاج الأكسجين وهى فلتر لامتصاص التلوث.



وتابع مجدى علامأ، أن التطبيق يتطلب احتياجات معينة باشتراط وجود أسقف جافة بعيدة كل البعد عن تساقط المياه أعلاها بالإضافة لرعاية ربة المنزل أو الشباب الذين سيتولون مسؤولية هذه المشاريع لافتا إلى أن مصر أصبحت فى حاجة ماسة للمساحات الخضراء لزيادة ظاهرة التحضر وتقليل نسب التلوث.

