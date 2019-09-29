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فيديوجراف | تفاصيل مقتل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
أكدت وسائل الإعلام السعودية خبر وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

قتل اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة؛ وذلك بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
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