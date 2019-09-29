يعتمد على الإرهاب لتحقيق مشروعه.. مدير المركز المصري للأمن يكشف عن المخطط التركي وعلاقته بالإرهاب

قالت الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للدراسات، إن التعامل مع النظام الحاكم في تركيا نظام أيديولوجي، مشيرة إلى أن تركيا تعتمد على الإرهاب كوسيلة لتحقيق طموحها ومشروعها في المنطقة.





وأضافت دلال محمود خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» أن النظام التركي الذي يدعم الفكر الاسلام السياسي قائم علي مراحل يطبق فكر جماعة الإخوان بشكل واضح وهو الوصول إلى الحكم والتمكين من مفاصل الدولة وبعدها يكشف عن حقيقته الأيديولوجية.





وأوضحت مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للدراسات، أن تعامل تركيا مع أوروبا كان لاعتبارات لها دور وروابط لها دوافع وهو التقرب من أوروبا لذلك أردوغان يتبع مصالحة وينفذها بشكل حاد لان تحكمة ايدولوجية.





وأشارت إلى أن الإرهابيين الهاربين من سوريا والعراق تمر عبر الحدود التركية، بعلم من الدولة التركية، والنظام التري يوظف هؤلاء الارهابيين لتحقيق مصالح أعمق وأقوى بتكلفة أقل.



