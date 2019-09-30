طلب إحاطة لوزارة الاتصالات لسوء الخدمة في شبكات المحمول على مستوى مصر

قال النائب أحمد العوضى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الاتصالات بشأن سوء الخدمة فى شبكات المحمول على مستوى محافظات مصر.



وأشار العوضى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن شركات المحمول تحصل على أموال نظير خدمة العملاء، إلا أنها تقدم خطة سيئة لهم ولا يشعر المواطن بأى تحسن فى مستوى هذه الخدمة.



كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة غدا الثلاثاء ، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.

