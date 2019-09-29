مباحثات مصرية لبنانية لزيادة التبادل السياحي بين البلدين

أعلنت الدكتورة زينب الغزالى،رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن استمرار المباحثات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم اللبنانيين من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فى القطاع السياحى الذى يشهد نموا كبيرا من قبل السائحين اللبنانيين وعلى الأخص الى مدن الغردقة وشرم الشيخ.





وقالت زينب الغزالي إن اللجنة وجهت الدعوة لاستقبال وفد من سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين لزيارة مصر فى إطار خطط الجمعية الرامية الى زيادة اعداد السائحين من لبنان الى مصر.





وأشارت إلى أن زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر خلال السنوات الاخيرة يؤكد أن مصر مازالت قبلة المستثمرين العرب وانها لاتزال أرض الفرص الواعدة خاصة للاشقاء فى ظل ما تنعم به من استقرار سياسي وامني واقتصادي كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ووجهت الدعوة لرجال الأعمال العرب لاستثمار رؤوس الأموال فى الدول الشقيقة والاستفادة من الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التى بدأت بعد إطلاق الرئيس السيسي لأجرأ وأسرع برنامج إصلاح اقتصادي شامل فى تاريخ مصر الحديث.





وأكدت أن الأمن والأمان والاستقرار الذى تنعم به مصر سيظل هو العامل الأساسي والاهم فى تحقيق طفرة اقتصادية ونهضة اجتماعية تصبح نموذجا يحتذي به بين الدول.





ودعت الدكتورة زينب الغزالى القطاع الخاص فى العالم العربي والحكومات العربية الى التكامل والتكاتف لزيادة التبادل التجاري واقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة التى توفر فرص العمل الكريمة للشباب العربي الذي يعاني من البطالة التى تضعه فريسة سهلة للأفكار المتطرفة والإرهاب.



