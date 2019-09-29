نيابة شربين تقرر إيداع أماني شقيقة جنة إحدى دور الرعاية

قررت نيابة شربين إيداع الطفلة أماني محمد سمير، ٧ أعوام شقيقة الطفلة المتوفاة "جنة" إحدى دور الرعاية بشربين، عقب تعرضها للتعذيب والضرب من قبل جدتها أيضا.



واستمعت النيابة لأقوال أمانى والتى أكدت تعرضها للضرب والتعذيب على يد جدتها وأصيبت الطفلة بحالة من الخوف أثناء الاستماع إلى أقوالها وقاموا بطمأنتها أثناء تواجدها بالنيابة.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام الجديد، وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء.ع. ع" بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة " أعضاءها التناسلية وتبين أن شقيقتها أماني تعرضت للتعذيب أيضا.

