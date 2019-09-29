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التضامن تعلن عن برنامج «فرصة».. تعرف على الشروط.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
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مي محمد
أكد الدكتور عاطف الشبراوي ، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن الحكومة المصرية عادة ما تضع برامج ما يطلق عليها منظومة الحماية الاجتماعية .

وأضاف الدكتور عاطف الشبراوي ، خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الأحد ، ان الحماية الاجتماعية تمثل مظلة يقع تحتها عدد من الأفراد تعرضوا إلى ظروف معينة ، قد يكون العجز عن العمل ، ظروف اقتصادية مؤقتة ، أو إمراة مطلقة و غيرها .

ولفت إلى ان برنامج تكافل وكرامة بشكل عام يمثل المظلة التى تحمي الفئات المعرضة لظروف إقتصادية إما دائمة أو مؤقتة ، منوها إلى ان برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه ما يقارب من 8 ملايين حالة .

وأكد أن برنامج فرصة يساعد الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل ، ويشترط أن يكون هذا الشخص ليس لديه مصدر دخل آ آخر دائم ، لا يكون موظف بالحكومة أو القطاع الخاص ، ليس لديه ملكيات لأنشطة تجارية .



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