التضامن تعلن عن برنامج «فرصة».. تعرف على الشروط.. فيديو

أكد الدكتور عاطف الشبراوي ، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن الحكومة المصرية عادة ما تضع برامج ما يطلق عليها منظومة الحماية الاجتماعية .





وأضاف الدكتور عاطف الشبراوي ، خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الأحد ، ان الحماية الاجتماعية تمثل مظلة يقع تحتها عدد من الأفراد تعرضوا إلى ظروف معينة ، قد يكون العجز عن العمل ، ظروف اقتصادية مؤقتة ، أو إمراة مطلقة و غيرها .





ولفت إلى ان برنامج تكافل وكرامة بشكل عام يمثل المظلة التى تحمي الفئات المعرضة لظروف إقتصادية إما دائمة أو مؤقتة ، منوها إلى ان برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه ما يقارب من 8 ملايين حالة .





وأكد أن برنامج فرصة يساعد الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل ، ويشترط أن يكون هذا الشخص ليس لديه مصدر دخل آ آخر دائم ، لا يكون موظف بالحكومة أو القطاع الخاص ، ليس لديه ملكيات لأنشطة تجارية .











