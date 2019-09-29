ضبط 1240 قرص منشط جنسي وأخرى مخدرة بحوزة صيدلي في القاهرة

نجحت الأطواف الامنية التابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط 1240 قرص منشط جنسي وأخرى مخدرة بحوزه صيدلي.





وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي بمحور جوزيف تيتو بالنزهة تمكنوا من ضبط صيدلي حال استقلاله سيارة وعثر بداخلها على 1100 قرص منشط جنسي وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها و140 قرصا مخدرا.



