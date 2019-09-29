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حوادث

ضبط 1240 قرص منشط جنسي وأخرى مخدرة بحوزة صيدلي في القاهرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:28 م
حملة امنية
حملة امنية
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محمد صبرى
نجحت الأطواف الامنية التابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط 1240 قرص منشط جنسي وأخرى مخدرة بحوزه صيدلي. 

وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي بمحور جوزيف تيتو بالنزهة تمكنوا من ضبط صيدلي حال استقلاله سيارة وعثر بداخلها على 1100 قرص منشط جنسي وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها و140 قرصا مخدرا. 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير شرعية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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