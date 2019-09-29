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رياضة

حسين الشحات يحتفل بتأهل الأهلي لدوري أبطال إفريقيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
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منار نور
احتفل حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، بتأهل النادى الأهلى لدورى المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ونشر حسين الشحات صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي: "نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التأهل إلى دور المجموعات من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التي أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من المسابقة".

وتعد بطولة دورى أبطال إفريقيا مهمة للغاية لدى عشاق القلعة الحمراء فى ظل السعى إلى الفوز بها والعودة مرة أخرى إلى عرش القارة السمراء من جديد بعد غياب دام لـ 6 أعوام بعد أن كان آخر مرة تم التتويج بها فى عام 2013.
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