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حوادث

عامل يستعين بصديقه لسرقة صاحب محل رفض إعطائه مستحقاته المالية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:25 م
كلبش
كلبش
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محمد صبرى
لم يجد عامل وسيلة لأخذ مستحقاته المالية من صاحب مطعم كان يعمل فيه سوى أن استعان بصديقه لسرقة أجهزة من داخل المحل.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون اثناء تفقدهم للحاله الامنية بمنطقة ميدان الطاهرة من ضبط عاملين حال استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما عدد 2 شاشة LCD وجهاز كمبيوتر وكمية من الملابس مجهولة المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأنها من متحصلات واقعتي سرقة، وأقر احدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله بمطعم ملك صاحب مطعم بمدينة نصر ورفض الأخير تسليمه باقي مستحقاته المالية خطط لسرقته.

وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وتمكنا من دخول المطعم بإسلوب " المفتاح المصطنع " والاستيلاء علي شاشة LCD ، وجهاز كمبيوتر" المضبوطان بحوزتهما" من داخل المطعم وأقرا بسرقتهما باقي المضبوطات من داخل محل ملابس كائن بذات العقار "ملاصق للمطعم" بذات الاسلوب.
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