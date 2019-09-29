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رياضة

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام كانو سبورت

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:21 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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ياسمين تيسير
أعرب حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه أمس أمام كانو سبورت في اياب مباراة دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر حسين الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " عدد من الصور له بمباراة أمس،وعلق قائلا : "الحمد لله".

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد الفوز علي كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين على أصحاب الأرض كانو سبورت عن طريق وليد سليمان، صلاح محسن.
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