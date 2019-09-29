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أخبار البلد

مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا فيضانات الهند

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:25 م
صورة لحجم الدمار
صورة لحجم الدمار بسبب الفيضانات
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محمد وديع
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتيّ "أوتار براديش" و"ماهاراشترا" في الهند مؤخرًا، مما أسفر عن وفاة العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص.

وأكد وزارة الخارجية،وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الهند في ذلك الموقف، مُعربة عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الهندي الصديق لتلك المحنة.

وقتل 44 شخصا على الأقل، ونقل آلاف آخرون إلى مخيمات إيواء، بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في ولاية أوتار براديش الهندية، حسبما ذكر مسؤولون لوكالة فرانس برس، السبت.

وكانت المناطق المكتظة بالسكان على ضفاف أكبر نهرين في الولاية هي الأكثر تضررا بفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة بلا توقف في الساعات الـ48 الأخيرة.

وقال نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية رافيندرا براتاب ساهي لفرانس برس "أكدنا وفاة 44 شخصا حتى مساء أمس (الجمعة) والسلطات تركز على عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة".

وأضاف: "نقلنا آلافا إلى مخيمات لإيوائهم، إذ أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار في الساعات الـ48 المقبلة في أكثر المناطق تأثرا في الولاية".

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أن الضحايا ماتوا بسبب انهيار جدران، أو غرقا، أو بسبب صواعق، أو لسعات أفاع.

وكانت فيضانات أسفرت عن مقتل 17 شخصا في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند خلال الأسبوع الجاري.
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