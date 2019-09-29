روتاري ونادي الجزيرة يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ عدة أنشطة

وقعت المنطقة الروتارية 2451، بروتوكول تعاون مع نادي الجزيرة، بهدف العمل والتعاون المشترك لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الإنسانية الرامية لخدمة المجتمع ومنها حملات للتبرع بالدم والقضاء على شلل الأطفال والعمل المشترك على دعم المشروعات الصغيرة.



جاء ذلك في حضور وتحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، وعمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، والذي أكد حرص النادي على التعاون مع كافة الأندية الروتارية في مختلف المجالات والخدمات التي يمكن تنفيذها معًا لخدمة المجتمع، وشهدت مراسم التوقيع حضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة النادي وقيادات روتاري مصر.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، أهمية التعاون مع نادي الجزيرة الذي يمثل قلعة الرياضة والعمل الاجتماعي، مشددًا على أن الأعضاء في روتاري مصر سوف يعملون فورًا على تعزيز التعاون مع نادي الجزيرة تنفيذًا لبنود بروتوكول التعاون المشترك.





وأضاف "والي" إن روتاري مصر يعمل من خلال أعضائه وأنديته المختلفة على تطوير أدواته وتعزيز آليات التعاون مع المؤسسات المختلفة بغرض ضمان تحقيق أعلى فائدة يمكن إضافتها إجتماعيًا لصالح المواطنين في كافة المناطق وفي مختلف المجالات، كما شدد على أهمية الدور الاجتماعي الإيجابي الذي يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع المراكز والأندية الرياضية لا سيما فيما يتعلق بتعزيز أدوات تحفيز الشباب على المشاركة في العمل التطوعي لما له من قيمة كبيرة يمكن إضافتها لخدمة المجتمع.



وتعبيرًا عن الإمتنان وجهت المنطقة الروتارية الشكر لنادي الجزيرة متجليًا في تكريمها لـ ٧ من العمال المثاليين في مختلف الخدمات والمجالات داخل النادي، كما تسعى المنطقة لعمل دورة تدريبية للعاملين بمختلف المجالات داخل نادي الجزيرة.