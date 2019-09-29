جامعة الدلتا تتميز فى التعليم التنموى والمحافظ يعقد اجتماعا بمسئوليها

تعد جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة من اهم الجامعات الخاصة التى ذاع صيتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتى اصبح الاقبال عليها متزايد خاصة بكليات الصيدلة والهندسة وسوف تشهد الفترة القادمه انشاء كلية الطب بالجامعة.



وتعد الدلتا إحدى كيانات دلتا جروب، التي تعمل في مجال التعليم الخاص في مصر. أنشأت بالقرار رقم 147 لسنة 2007 كأول جامعة خاصة في محافظات دلتا مصر والوجه البحرى، وتقع الجامعة علي الطريق الدولي الساحلي بمدينة جمصة علي ساحل البحر المتوسط



ومن جانبه عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مع عدد من مسئولي جامعة الدلتا برئاسة الدكتور محمد ربيع رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة لاستعراض ومناقشة عدد من النقاط .



وأكد شاروبيم على أن نجاح جامعة الدلتا وكل مؤسسة على أرض المحافظة هو نجاح للدقهلية،وأضاف أننا نشجع كافة المؤسسات الخدمية والتنموية والتعليمية والتربوية للانطلاق في تقديم مزيد من الخدمات وخلق فرص عمل جديدة.



وشدد على ضرورة إلتزام جامعة الدلتا بسداد كافة المديونيات العالقة حتى تاريخ 30/6/2019 وذلك في موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين المحافظة والجامعة.



وأشار شاروبيم إلى أهمية تحمل جامعة الدلتا لمسئولياتها المجتمعية بالمشاركة في إقامة بعض المشروعات والمساهمة في توفير بعض الخدمات كجزء من المشاركة المجتمعية واتفق الطرفان على تطوير الجامعة لإحدى القرى الأكثر احتياجا بمركز بلقاس.



وطلب محافظ الدقهلية من رئيس جامعة الدلتا التوسع في الخدمات المقدمة في الجامعة ومحيطها بما يوفر خدمات متنوعة للطلاب ويفتح آفاق جديدة لفرص عمل.



ووجه شاروبيم لرئيس مدينة جمصه بتوفير الدعم اللازم للجامعة في موسم الشتاء كسيارات كسح المياه والمتابعة المستمرة لسلامة المرافق العاملة فيها.



ومن جهته قدم الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية وقال إنه لولا جهوده التي أثبتت وعي ورؤية لتسوية المنازعات الممتدة منذ سنين طويلة ما وصلنا إلى هذه المرحلة للتصالح بين الطرفين .