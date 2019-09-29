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مرأة

نزيف وتشنجات.. تعرفي على الأعراض الجانبية للإجهاض

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
على الرغم من اعتبار الإجهاض الطبي والجراحي عمومًا آمنًا، إلا أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أعراض جانبية وتعد أنها أمر طبيعي جدًا، من أبرز تلك الأعراض هو النزيف بعد الإجهاض فسنعرض أشهر الأعراض الجانبية بعد الاجهاض حسب ما أشار لها موقع "health line".

- النزيف :
هو من أشهر الأعراض بعد الاجهاض، قد لا يبدأ النزيف في الأيام القليلة الأولى ولكن بمجرد أن يبدأ قد يستمر لأسابيع، لكن يجب استشارة الطبيب إذا استمر تدفق الدم الغزير لعدة ساعات بشكل مستمر.

- تورم في الثدي :
الثديان رقيقان ومنتفخان أثناء الحمل نظرًا لتغير الهرمونات، فعندما تخضع المرأة للإجهاض، فإن جسدها يستغرق فترة للعودة إلى حالته الطبيعية وبالتالي قد يظل الثديان رقيقين ومتورمتين لأسابيع.

- تشنجات :
التعرض للتشنجات يكون على الأغلب في اول 48 ساعة بعد الاجهاض، قد تكون بشكل تدريجي أو مفاجئ ، فهي تعتبر أمرا ضروريا حدوثه حتى يعود الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الإجهاض.
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