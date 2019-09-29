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حوادث

سرقوا 18 ألف جنيه.. الأطواف الأمنية بالبساتين تضبط رجال شرطة مزيفين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:43 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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كتب – محمد صبرى :
نجحت الأطواف الامنية التابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على عصابة من 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات واموال المواطنين بالبساتين. 

وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث فى الشوارع لضبط كل ما يخل بالامن العام ، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين بمنطقة المعراج العلوي ـ المعادي الجديدة ـ دائرة القسم اشتبه في سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية " يستقلها 5 أشخاص تم استيقافها وضبط مستقليها. 

وتبين أنهم 3 عاطلين وفرد امن بشركة للأمن وسائق وبحوزتهم طبنجة صوت وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار وسلاح ابيض " مطواة " ومبلغ مالي 18,000 ألف جنيه وهاتف محمول.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا امام العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب ( انتحال صفة رجال شرطة ) باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقروا بأن المبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطان بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم التوصل إلى المجني عليهم وبسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين واصطحبوهم داخل السيارة المضبوطة عقب إيهامهم بأنهم رجال شرطة وتفتيشهم والاستيلاء علي المبلغ المالي والهاتف المحمول من المجني عليهما الأول والثالث ثم تخلوا عنهم بمنطقة المعراج السفلي خلف سنتر كارفور ـ دائرة القسم ولاذوا بالفرار واقروا بأنهم كانوا في سبيلهم للإبلاغ.
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