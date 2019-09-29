سرقوا 18 ألف جنيه.. الأطواف الأمنية بالبساتين تضبط رجال شرطة مزيفين

نجحت الأطواف الامنية التابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على عصابة من 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات واموال المواطنين بالبساتين.





وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .





كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث فى الشوارع لضبط كل ما يخل بالامن العام ، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين بمنطقة المعراج العلوي ـ المعادي الجديدة ـ دائرة القسم اشتبه في سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية " يستقلها 5 أشخاص تم استيقافها وضبط مستقليها.





وتبين أنهم 3 عاطلين وفرد امن بشركة للأمن وسائق وبحوزتهم طبنجة صوت وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار وسلاح ابيض " مطواة " ومبلغ مالي 18,000 ألف جنيه وهاتف محمول.





بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا امام العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب ( انتحال صفة رجال شرطة ) باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقروا بأن المبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطان بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب.



