شطة يطالب الكاف بتغليظ العقوبات على بطل السنغال لهذا السبب

طالب عبد المنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتغليظ العقوبات على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد رفضه خوض مباراة الزمالك فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا،



قال شطة فى تصريحات إذاعية اليوم الأحد ": إن فريق جينيراسيون السنغالي يقوم بتصرفات غريبة ويجب على الاتحاد الأفريقي تغليظ العقوبات في هذه الحالات لعدم تكرار تلك الحالة مجددا فى البطولة القارية.



أضاف أن نادي الزمالك يتعين عليه التواجد في أرضية ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية وفي حال عدم وصول الفريق السنغالي لخوض المباراة خلال 20 دقيقة سوف يتم إطلاق صافرة الحكم واعتباره منسحبا.



يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة المصري ونظيره السنغالي تضمن تأجيل اللقاء 24 ساعة ونقله الى ملعب برج العرب استنادا إلى الظروف القهرية.