أول تعليق من والد قاتل الحارس الشخصي لخادم الحرمين الملك سلمان

نشر عضو مجلس الشورى السعودي مشعل ممدوح آل علي، والد ممدوح بن مشعل آل علي، سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إقدام نجله على قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم.



وقال آل علي في تغريدته: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه يا ذا الجلال والإكرام".



وأضاف: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه إلى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي".



كانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت، اليوم الأحد، مقتل اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة؛ على يد ممدوح بن مشعل آل علي.