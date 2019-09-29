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حوادث

القبض على طالب انتحل صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الاكمنة الأمنية.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:50 م
طالب ينتحل صفه وكيل
طالب ينتحل صفه وكيل نيابة
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كتب – محمد صبرى:
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على طالب انتحل صفة وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث فى الشوارع لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى أسفل كوبري الحرفيين بالنزهة اشتبه فى سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية.

بسؤال قائدها عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية، وباستكمال الفحص تبين أنه طالب عثر بداخل السيارة علي طبنجة صوت بدون طلقات وجراب طبنجة و2 لوحة معدنية خاصة بسيارة مقيدة باسم والده وهاتف محمول يحوي صور له مرتديًا ملابس تشبه الملابس العسكرية.

اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع وأقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة.

وتحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.
القبض على طالب انتحل صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الاكمنة الأمنية.. صور
القبض على طالب انتحل صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الاكمنة الأمنية.. صور
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