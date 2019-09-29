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تعليم

جامعة الفيوم تقبل تبرع الأمير مصطفي حسن بجهاز أشعة بنصف مليون جنيه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد مجلس جامعة الفيوم جلسته رقم ١٦٤ برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وبعضوية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور سعد نصار والدكتور عبد الحميد عبد التواب وبحضور أعضاء المجلس من النواب والعمداء.

وتضمنت الجلسة التصديق علي العديد من القرارات المهمة منها الموافقة علي منح درجات البكالوريوس في العلوم علي اللائحة الجديدة دور سبتمبر ٢٠١٩ و كذلك الموافقة علي منح درجة البكالوريوس بكلية الخدمة الاجتماعية بنظام التعليم المفتوح لطلاب جامعتي بني سويف والمنيا دور يوليو ٢٠١٩.

كما تمت الموافقة علي منح درجة الليسانس في الترجمة بنظام التعليم المفتوح بكلية الآداب دور مايو ٢٠١٩ علي أن تتم مراجعتها من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

كما أنه تم خلال الجلسة النظر في توصية مجلس شئون التعليم والطلاب بالموافقة على الاستعانة بالإداريين من داخل الجامعة من حملة الدكتوراة في الخدمة الاجتماعية للإشراف علي التدريب الميداني ويعمم علي باقي الكليات ذات الصلة.

كما وافق المجلس علي قبول تبرع الأمير مصطفي حسن للمستشفي المتبرع بها بجهاز أشعة بمبلغ 518802 جنيها.

وتم قبول التبرع المقدم من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وهو عبارة عن الحاسب الفائق وسوبر كمبيوتر ماركة IBM طراز blue لصالح شعبة هندسة الحاسبات بقسم الهندسة الكهربية بالكلية.
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