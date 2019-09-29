بخطوات بسيطة.. طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس

تحاول كل أم أن تجهز لأبنائها الغداء بطريقة سريعه ولكنها مفيدة، لتساعدهم على نمو سليم، ولذا نقدم لك طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.



مكونات صينية الكفتة بالبطاطس

3 بطاطس شرائح

½ كيلو لحمة مفرومة

2 بصبة مبشورة

سمنة

زيت

بقدونس مفروم

2 طماطم

بهارات

ملح

فلفل اسود



طريقة التحضير

* فرم البصل مع الطماطم والبهارات والملح والفلفل الاسود والبقدونس واللحمة المفرومة.

* احضري صينية مدهونة بالسمنة، وقومي بفرد الخليط بها ثم قسميها بطريقة متساوية.

* خلط شرائح البطاطس مع خليط البصل والزيت.

* رصي البطاطس على اللحمة مع شرائح الطماطم وقومي بتغطية الصينية بورق ألمونيوم، وضعيها على النار لربع ساعة.

* قومي بإزالة الورق من الصينية وضعيها بالفرن حتى تمام النضج.