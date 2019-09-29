Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
تحاول كل أم أن تجهز لأبنائها الغداء بطريقة سريعه ولكنها مفيدة، لتساعدهم على نمو سليم، ولذا نقدم لك طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات صينية الكفتة بالبطاطس
3 بطاطس شرائح
½ كيلو لحمة مفرومة
2 بصبة مبشورة
سمنة
زيت
بقدونس مفروم
2 طماطم
بهارات
ملح
فلفل اسود

طريقة التحضير
* فرم البصل مع الطماطم والبهارات والملح والفلفل الاسود والبقدونس واللحمة المفرومة.
* احضري صينية مدهونة بالسمنة، وقومي بفرد الخليط بها ثم قسميها بطريقة متساوية.
* خلط شرائح البطاطس مع خليط البصل والزيت.
* رصي البطاطس على اللحمة مع شرائح الطماطم وقومي بتغطية الصينية بورق ألمونيوم، وضعيها على النار لربع ساعة.
* قومي بإزالة الورق من الصينية وضعيها بالفرن حتى تمام النضج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبخات سهلة بالبطاطس.. البانيه للفطار والبوريه للغداء

طريقة عمل شاورما باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور

ترشيحاتنا

تعمل اللي هي عايزاه.. رد لقاء الخميسي على منتقدي فستان رانيا يوسف المثير.. فيديو

"التموين" تعلن عن خبر سار للمواطنين.. فيديو

تيسيرات لـ المستبعدين من بطاقات التموين لتقديم التظلمات.. اعرف المطلوب

تغطية المرحاض بأوراق التواليت تؤدي لكارثة

أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. أين يتواجد الفريق السنغالي الآن ؟

تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد