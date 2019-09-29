آراء المواطنين في تغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال .. فيديو

يواصل مجلس النواب العمل على تغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال لـ 20 ألف جنيه غرامة والسجن 5 سنوات وكان ذلك بسبب إهمال في التربية، وبيع التجار لهم السجائر من جهة، ورغم أن القانون حظر بيعها للأطفال، إلا أن لا أحد يطبق القانون.



ولذلك قامت عدسة "صدى البلد " اراء المواطنين حول " هل تؤيد تغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال لـ20 ألف جنيه غرامة والسجن 5 سنوات؟ "



قال " حازم محمد ": بالطبع نؤيد هذا القرار لانه يقوم بإيذاء الاطفال و يؤثر علي حالتهم الصحية ونريد تشديد العقوبة.



وأوضح " خالد هاني " لابد ان يكون هناك توعية للاهالي حتي يحذروا اطفالهم و توعية لأصحاب المحلات والاكشاك حتي لا يبيعوا هذه المنتجات لمن لا يتعدي السن القانونية.



وأكدت " جهاد عاطف ": نعم مع هذا القرار لان هذا يضيع صحة الاطفال و يجب ان يكون هناك وعي كاف لهذا الامر وعقوبه علي من يبيع للاطفال.



وأشارت " ياسمين احمد " إلى أنه لابد ان يكون هناك رقابه علي البائعين جميعا حتي لا يقوموا بضرر للاطفال و معاناه الاهالي بعد ذلك.



وأضاف علي عثمان: "يجب علي الاهالي توعية أطفالهم و تربيتهم بأن هذا لا يجوز لهم و تشديد العقوبه علي كل من يقوم ببيع السجائر وأي شيء مضر لهم.