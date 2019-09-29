زيادة الوزن أبرزها .. تعرف على أسباب الإصابة بالدوالي

الإصابة بـ"الدوالي" أمر شائع عندما نكون فوق 50 عامًا، ولسوء الحظ النساء هن أكثر عرضة للإصابة بها، وتختلف أسباب الدوالي وكذلك علاجها من شخص لآخر، لكن على كل حال يمكن علاجها بتجنب تلك الاسباب او ببعض العلاجات، ونعرض لكم أشهر اسباب الاصابة بالدوالي حسب ما جاء في موقع "power of positivity" .



- الشيخوخة :

ترتبط الدوالي بالشيخوخة لأنه كلما تقدمنا في العمر، أصبحت الأوردة في الجسم أضعف وأقل مرونة وتتمدد، كما قد تؤدي الأوردة الضعيفة أيضًا إلى تجمع الدم الذي يسبب تمدد الأوردة .



- الجلوس أو الوقوف طويلًا :

أثبتت الدراسات ان قلة الحركة البدنية قد تتسبب في تكوين الدوالي، كما تكون العروق معرضة للشيخوخة أيضًا كلما كنت جالسًا أو واقفًا لفترات طويلة من الزمن بسبب الضغط، لذلك من الجيد التحرك بشكل مستمر وعدم الثبات على حالة معينة لفترات طويلة بشكل مستمر.



- زيادة الوزن أو السمنة :

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يعانون من الدوالي لأن الأوزان الزائدة تفرض المزيد من الضغط على الأوردة أيضًا، إنه نفس السبب الذي يجعل النساء الحوامل عرضة لأوردة الدوالي.