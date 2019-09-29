بهذه الميزات ياهوو تنافس جي ميل

أطلقت شركة "ياهوو" الأمريكية، إصدارًا جديدًا من التطبيق لأنظمة التشغيل أندرويد و iOS، والذي يوفر للمستخدمين الكثير من الميزات الجديدة، لتحقيق أقصي استفادة من خدمة رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بها.





وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، ومن أهم المزايا الجديدة التي يجلبها التطبيق، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء أكثر من حساب على التطبيق ومتابعتهم في نفس الوقت.





وكالعادة يقوم المستخدمون بإنشاء أكثر من حساب لأغراض مختلفة، حيث يكون أحد الحسابات للتسوق، والآخر للاستخدام الشخصي أو العمل، لذ قام بريد ياهوو بتصميم التطبيق الجديد لهذا السبب.





ويتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات Outlook و Gmail و AOL، ويسمح أيضًا للمستخدمين تخصيص الإشعارات الخاصة بهم لتحديد نوع البريد من حيث الأهمية.





وبالإضافة إلى تخصيص البريد الوارد الخاص بهم مع سمات الألوان والأصوات، ويتضمن عرضًا جديدًا يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى جميع المرفقات مثل الملفات الأساسية ووثائق السفر وتذاكر السفر والصور.





وحتي إذا فقدت الوصول إلى ملفًا في صندوق الوارد الخاص بك، ويمكنك تعقب البريد الإلكتروني الذي تم إرفاقه به، فسوف تجد جميع الملفات المستلمة في مكان واحد يتم ترتيبها حسب التاريخ، ويمكنك تصفيتها حسب النوع إذا كنت تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه.



