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محافظات

لحماية أرواح الأبرياء.. ازدواج طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:54 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
الإهتمام بأرواح الأبرياء والحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار تتمثل فى الإصابة أو إزهاق الأرواح نتيجة وقوع الحوادث وخاصة بالطرق السريعة ، وضع فى مقدمة أجندة العمل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

ويستعرض " صدى البلد " أبرز ما تم ويتم فى قطاع الطرق الذى يعتبر من أهم القطاعات الحيوية داخل نطاق محافظة أسوان .

وفى هذا الإطار فقد تم منذ أيام قليلة الإنتهاء من تنفيذ أول مشروع من نوعه بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وهو إزدواج هذا الطريق فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية به بنسبة 100 % وذلك بطول 9 كم ليكون ذلك الازدواج هو الباكورة الأولى لتنفيذ أعمال أخرى لازدواج هذا الطريق الحيوى .

وقد تحملت الشركات المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية القومى تكلفة إزدواج الطريق والتى وصلت إلى نحو 60 مليون جنيه وذلك من الإعتمادات الموجه للتنمية المجتمعية بناءً على طلب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان من مسئولى المشروع ليساهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى هذا المشروع العملاق وبالتالى الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين .

من جانبه أوضح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بأن قطاع الطرق قد شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال استكمال ورصف طرق داخلية بأطوال 60 كم ، كما تم الإنتهاء من رصف طريق إدفو / كوم أمبو الزراعي بطول 60 كم بتكلفة مالية 84 مليون جنيه ، وأيضًا تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من قرية فارس وحتى مدخل مدينة إدفو بطول70 كم بتكلفة 157مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه جار العمل فى تطوير طريق إدفو / مرسى علم كمرحلة ثانية بطول 15كم وبتكلفة 34,5 ملـيون جنيه ، كما أنه جارى العمل فى المرحلة الثالثة بنفس الطريق بطول 30 كم وبتكلفة 91مليون جنيه.

وأخيرًا جار استكمال الطريق الدائرى بشرق أسوان حيث تم تنفيذ 7,1 كم أعمال ترابية فقط من إجمالي الطريق بطول 22 كم وهو الذى سيحد من دخول سيارات النقل الثقيل المحملة ببولكات الجرانيت والرخام من الدخول إلى وسط مدينة أسوان. ، كما تم افتتاح مشروع نفق كوم أمبو بتكلفة مالية 7,5 مليون جنيه .
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