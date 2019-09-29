وزارة القوى العاملة تفتتح مكتب عمل شرم الشيخ

افتتح وفد من وزارة القوى العاملة، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، للتشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، وذلك بحضور اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد عبدالرحمن مدير عام مديرية القوى العاملة بالمحافظة.



أكد وفد الوزارة ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاز كافة أعمالهم بسهولة ويسر.



وأشاد وفد الوزارة بمكتب عمل شرم الشيخ الجديد الذي خرج بالشكل اللائق بمديرية القوى العاملة ومحافظة جنوب سيناء، والذي يأتي استكمالًا للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها في جميع النواحي.



وشدد وفد الوزارة ، على أن افتتاح مكتب متعدد الأنشطة بشرم الشيخ، يعتبر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيا.



وتابع : "كما تم تسليم 20 عقدا لذوي القدرات الخاصة على هامش الافتتاح، للعمل بفنادق مدينة شرم الشيخ، لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.



وقال وفد وزارة القوى العاملة إن وزارة القوي العاملة رفعت أوجه الرعاية والاهتمام بذوي القدرات الخاصة، كواجب أصيل يقع على عاتقها تجاههم، للنهوض بهم في كافة المناحي الحياتية، وإعادة اكتشاف مواهب وقدرات هذه الفئة من الشباب لإعادة دمجهم في الحياةِ العامة بما يتناسبُ ويليقُ بهِم كشبابٍ فاعلٍ منتج في مجتمعِهِ ومحيطِه، كي نضيف معًا لمصرنا الحبيبة.