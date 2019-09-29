وزير خارجية إسبانيا يؤكد التزام بلاده ببناء الدولة الفلسطينية

شارك وزير الدولة الإسباني للشئون الخارجية ، فرناندو فالينزويلا، يوم الخميس الماضى في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة (AHLC) مع ممثلي المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني والدولي لمناقشة الشأن الفلسطينى- الإسرائيلى



ولجنة AHLC هي مجموعة العمل المتعددة الأطراف الوحيدة الدائمة ذات مستوى عال والخاصة بمتابعة عملية السلام فى الشرق الأوسط والتي بدأت في مؤتمر مدريد عام 1991 وتهدف إلى تعزيز عملية السلام ، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني والبناء التدريجي للدولة الفلسطينية.



وأعرب وزير الدولة الإسبانى للشئون الخارجية عن أسفه لأنه لازال هناك إسرائيليين وفلسطينيين غير متفقين على الحل السياسي القائم على أساس الدولتين ، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي تطلعات الطرفين المشروعة،لافتا إلى أنه من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال القرارات الأحادية الجانب يجب أن يتفق الطرفان على القضايا الأساسية للسلام الدائم.



وكرر المسئول الأسبانى التزام إسبانيا ببناء الدولة الفلسطينية وتحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين ، لكنه ذكّر بأن النزاع يحتاج إلى حل سياسي وليس حلًا اقتصاديًا.



كما حضر وزير الدولة اجتماعا لدعم وكالة الأونروا ، التي توفر الخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني. وفي هذا الاجتماع ، الذي ترأسه وزيرا خارجية الأردن والسويد وحضره أيضا الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريس ، سلط فيرناندو فالينزويلا الضوء على الطبيعة التي لا غنى عنها للوكالة.



وإسبانيا هى جهة مانحة تقليدية لصالح الفلسطينيين ، بمن فيهم أولئك الذين تخدمهم الأونروا.



