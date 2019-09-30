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ديني

التهنئة بالمولود وصيغتها.. الإفتاء توضح

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
التهنئة بالمولود
التهنئة بالمولود وصيغتها
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الفكر الدينى
قالت دار الإفتاء، إن التهنئة بالمولود مستحبة عند جمهور الفقهاء، وتكون عند الولادة، والأوجه عند الشافعية: امتداد زمنها ثلاثة أيام بعد العلم أو القدوم من السفر.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم التهنئة بالمولود، وما صيغتها؟»، أن اللفظ الذي يقوله المهنئ لوالد المولود ونحوه: بارك الله لك في الولد الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

وأضافت أنه يستحب للمهنَّى أن يرد على المهنِّئ فيقول: بارك الله لك، وبارك عليك، وجزاك الله خيرًا، ورزقك مثله، أو: أجزل الله ثوابك، ونحو هذا.

وذكرت أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَ الْحَسَنِ يُهَنِّئُهُ بِابْنٍ لَهُ: لِيَهْنِكَ الْفَارِسُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ فَارِسٌ هُوَ أَوْ حِمَارٌ؟ فَقَالَ: كَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ: بُورِكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَشَكَرْت الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْت بِرَّهُ.
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