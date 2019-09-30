التهنئة بالمولود وصيغتها.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء، إن التهنئة بالمولود مستحبة عند جمهور الفقهاء، وتكون عند الولادة، والأوجه عند الشافعية: امتداد زمنها ثلاثة أيام بعد العلم أو القدوم من السفر.





وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم التهنئة بالمولود، وما صيغتها؟»، أن اللفظ الذي يقوله المهنئ لوالد المولود ونحوه: بارك الله لك في الولد الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.





وأضافت أنه يستحب للمهنَّى أن يرد على المهنِّئ فيقول: بارك الله لك، وبارك عليك، وجزاك الله خيرًا، ورزقك مثله، أو: أجزل الله ثوابك، ونحو هذا.



