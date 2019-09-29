شكرى: اتحاد المطورين العقاريين يبدأ عمله خلال النصف الأول من 2020

توقع المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن تنتهى إجراءات تأسيس اتحاد المطورين خلال الربع الأخير من العام الجارى بانتهاء الصيغة النهائية للقانون وإقراره من البرلمان خلال دورته الجديدة التى تبدأ أكتوبر المقبل.



وأوضح شكرى فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أنه فور إقرار البرلمان للقانون بصياغته النهائية يصبح هناك 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية والتى تحدد كافة تفاصيل تشكيل الاتحاد والعضويات ومجلس الإدارة.



وأضاف أنه من الضرورى تشكيل الاتحاد كاملا وبدء ممارسة عمله قبل انتهاء النصف الأول من العام المقبل 2020؟



وأكد على أهمية وجود الاتحاد ودوره في تنظيم السوق العقارى المصري وترتيبه، وحماية جميع الأطراف المتعاملة بالسوق وعلى رأسها العملاء، ومنح الدولة فكرة مناسبة عن كل شركة تسعى لطلب مساحات من الأراضى لتطويرها لتكون سابقة أعمال الشركة المسجلة بالاتحاد متوفرة ومساهمة فى تصنيف الشركة لتتمكن من تحديد المساحات المناسبة لها.