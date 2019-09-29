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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تشدد على ضرورة توفير الدعم اللازم لقطاع المعامل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
أكد الدكتور، صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن معالجة مياه الصرف الصحي في الوقت الحالي، تكتسب أهمية كبيرة، للحفاظ على البيئة وتقليل الملوثات وانعكاس ذلك على الصحة العامة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة المثلى من كافة الموارد المائية المتاحة.

جاء ذلك أثناء ورشة العمل التى نظمتها الإدارة العامة للمعمل المرجعي للصرف الصحي، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، حول تعظيم دور المعامل بالشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، برعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد "بيومي" على ضرورة توفير الدعم اللازم لقطاعات المعامل بالشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تنشيط وتعظيم دور المعامل المركزية المنتشرة بالمحافظات المصرية من أجل متابعة كفاءة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، والتخلص الآمن من الملوثات.

وأشار إلى ضرورة مطابقة مياه الصرف المعالجة للقوانين واللوائح المصرية، قبل ضخ تلك المياه في المصارف أو استخدامها في زراعة الغابات الشجرية، من أجل رفع كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي، بما يمكن الاستفادة من هذا المورد المائي الهام بصورة آمنة وصحية. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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