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ثقافة

نتائج الحلقة النقاشية المغلقة بين اتحادات الناشرين العرب ورئيس الاتحاد الدولى

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقد اتحاد الناشرين العرب، اليوم، حلقة نقاشية مغلقة مع رؤساء الاتحادات العربية للناشرين وهيوجو ستزر رئيس الاتحاد الدولى للناشرين، وذلك بالتزامن مع معرض عمان الدولي للكتاب، لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي يواجهها الناشرين في العالم العربي وإيجاد الحلول لها، وكيفية إيصال صوت الناشر العربي إلى العالم.

وناقشت الحلقة، مجموعة من أهم القضايا منها القرصنة، الملكية الفكرية، تدريب الناشرين الشباب، مشكلة التوزيع، دور اتحاد الناشرين الدولى، دور اتحاد الناشرين العرب.

وأوصت الحلقة النقاشية، بضرورة إقامة دورات تدريبية للناشرين العرب، تشكيل لجنة متابعة بين الاتحاد الدولى والاتحاد العربى أو الاتحادات المحلية لتطوير المهنة، وتنظيم هذا المؤتمر بشكل متسلسل سنوى بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

كما أوصت بإنشاء لجنة لدعم الإبداع والإبتكار، ودعم القراءة فى المجتمع العربى، ودعوة الناشرين العرب للانضمام للجان الاتحاد الدولي للناشرين.
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