مقتل الطفلة جنة.. نائب: سأتقدم بأول تعديلات على قوانين الحضانة والطفل

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب فى أول جلسة يعقدها البرلمان بعد غد الثلاثاء فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريع بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.



وأدان " عابد " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين هذه الواقعة التى هزت وجدان الرأى العام، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ " حق التأديب الشرعى " الواردة فى الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف اضافة الى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة ووقع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الأطفال لأى سبب من الأسباب.



وقال النائب علاء عابد اننى سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ليكون اول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة ، مشيرا إلى انه كمحام سوف يتابع احداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة.

