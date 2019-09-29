جامعة المنيا تواصل استقبال الطلاب الجدد بـ " التربية" و"الحقوق".. وفقرات فنية متنوعة بـ دار العلوم

تستمر كليات جامعة المنيا في تنظيم حفلاتها لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى في بداية العام الدراسي الجديد.



شهد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم حفل استقبال كليتي التربية والحقوق، التي تضمنت تحية العلم ، فقرات فنية وفنون شعبية وعروض لمواهب طلاب الكلية القدامي، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة والترفيهية التي نظمتها كلية دار العلوم لطلابها.



حضر فعاليات الكليات الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم، ووكلاء الكليات، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومديرو الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والأخصائيون.



ومن جانبه، رحب د."عبد النبي" بالطلاب الجُدد والقدامى مُهنئهم بالعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات والمؤتمرات الطلابية، للتعريف بالكلية وأهدافها ورسالتها و أقسامها التي تحتويها، وواجبات الطلاب وحقوقهم أثناء الدراسة بالكلية، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.



كما دعا رئيس الجامعة الطلاب للالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية والالتزام بالنظام والآداب العامة، مؤكدا أن المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة جزء لا يتجزء من العملية التعليمية .