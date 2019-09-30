هل من حق المحجور عليه أن يوصي بجزء من تركته؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن التصرفات المالية للمحجور عليه لسبب السفه والعته إما أن تكون نافعة له نفعًا محضًا؛ فتنفذ من غير إجازة أحد.



وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« هل من حق المحجور عليه أن يوصي بجزء من تركته؟»، أنه فى حال كانت التصرفات المالية للمحجور عليه ضارة به ضررًا محضًا؛ فلا تنعقد ولا تنفذ ولو أذن له القيم؛ لأن القيم لا يملكها فلا يملك الإذن بها.

وأوضحت أن الفقهاء استثنوا من هذه الحالة الوصية؛ لأنها تصرفٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فلا تنفذ آثارها إلا بعد الوفاة، ولا يقع ضرر على الموصي حال حياته.



وتابعت أن الرجل المحجور عليه للسفه والعته من حقه شرعًا أن يوصي في حدود ثلث أمواله بعد موافقة المحكمة الحسبية على تصرفه، وتنفذ من غير إجازة أحد من الورثة.



وواصلت أن من حق الورثة محفوظٌ لهم بعدم تنفيذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإجازتهم، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.



