عمومية محكمة النقض تفوض رئيسها وتعتمد توزيع العام القضائى وعودة النائب العام للمنصة

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم اجتماعها السنوى العادى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى.





قال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، إن الجلسة بدأت الجلسة بتلاوة القرأن الكريم من أحد نواب رئيس محكمة النقض، ثم عرض المستشار رئيس المكتب الفنى جدول الأعمال حيث وافقت الجمعية على تفويض المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة فى إداراتها طوال العام القضائى الجديد وعلى توزيع العمل بالدوائر بالمحكمة طوال العام ودورة الكسب غير المشروع.





والقي رئيس المحكمة كلمة رحب فيها بالأعضاء وهنأهم بالعام الجديد، موضحا أنه فى خدمة الأعضاء وحريص على كافة مصالحهم حيث أنه يشعر بكل ما يشعرون به من أمال وألام وإنه عاهد رجال القضاء منذ رئاستة للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى أن يكون الأمين والحريص والمدافع دائمًا عن مصالح رجال القضاء.





وأحاط رئيس المحكمة الجمعية فيما يخص عودة المستشار نبيل صادق النائب العام السابق إلى المحكمة إعمالًا للقانون وإن ذكره لايعدو أن يكون تكريمًا له وترحيبًا به وهذا ما صادف الجمعية بتصفيق حاد.



