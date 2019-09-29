Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

750 شابا يشاركون في فعاليات مهرجان "شعب واعد" بالمنيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
شارك نحو 750 شابًا في فعاليات مهرجان شعب واعد بالمنيا علي مسرح المحافظة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا .

أناب المحافظ احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة لحضور الحفل الختامي لفعاليات المهرجان ، وبحضور مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة.

كرم السكرتير العام المساعد الفائزين في المراكز الاولي الثلاثة على مستوي المحافظة في أنشطة المهرجان .

أوضح مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 750 شابًا على مستوى المحافظة، وتم عرض انجاز المديرية وأنشطة مهرجان "شعب واعد" في مجالات خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج وحفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية والفقه الإسلامي، وشعر الفصحى، والعامية.

وأكد أن المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النشاط الشبابي والعمل داخل مراكز الشباب من أجل تبادل الخبرات التخصصية بين مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتفاعل أعضاء الأنشطة لرفع الروح الايجابية والتفاعلية للمجتمع وتطوير روح الأداء، كما يُعد بداية انطلاقة حقيقية لاحتواء الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم ورفع الروح التنافسية الايجابية لوطن أفضل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح 141 فصلا لمحو الأمية بـ 5 مراكز في المنيا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

بخفة دمها.. كنز محمد رمضان تخطف الأنظار من والدها

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

تكلفتها لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزائدة الجلدية بأسرع 3 وصفات

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

انخفاض اسعار الدولار اليوم فى 10 بنوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه