750 شابا يشاركون في فعاليات مهرجان "شعب واعد" بالمنيا

شارك نحو 750 شابًا في فعاليات مهرجان شعب واعد بالمنيا علي مسرح المحافظة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا .



أناب المحافظ احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة لحضور الحفل الختامي لفعاليات المهرجان ، وبحضور مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة.



كرم السكرتير العام المساعد الفائزين في المراكز الاولي الثلاثة على مستوي المحافظة في أنشطة المهرجان .



أوضح مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 750 شابًا على مستوى المحافظة، وتم عرض انجاز المديرية وأنشطة مهرجان "شعب واعد" في مجالات خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج وحفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية والفقه الإسلامي، وشعر الفصحى، والعامية.



وأكد أن المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النشاط الشبابي والعمل داخل مراكز الشباب من أجل تبادل الخبرات التخصصية بين مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتفاعل أعضاء الأنشطة لرفع الروح الايجابية والتفاعلية للمجتمع وتطوير روح الأداء، كما يُعد بداية انطلاقة حقيقية لاحتواء الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم ورفع الروح التنافسية الايجابية لوطن أفضل.