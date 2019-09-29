أحمد بدراوى: العام الجديد نقطة تحول للقطاع العقارى

قال أحمد بدراوى الرئيس التنفيذى لشركة مراكز للاستثمار العقارى، إن العام الجديد سيكون نقطة تحول محورية في مستقبل القطاع العقارى، حيث تمر الشركات العقارية بمرحلتين أما أن تصمد في مواجهة تغيرات السوق أو ينتهي تواجدها للأبد.





وأضاف فى تصريحات خاصة أن القطاع العقارى سينمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كثرة المشروعات المطروحه والمنافسة الجادة بين المطورين تثري السوق العقارية وتفيد المطورين العقاريين أنفسهم فتدفع كل مطور لابتكار الجديد في مشروعه سواء في التنفيذ أو في التسويق وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العميل والذي يكون الحكم الرئيسي في تلك المنافسة.





وأضاف أن القطاع يعتمد على الطلب الحقيقي وهو ما يحافظ على قوته واستمراره، كما أن سعر العقار المصري هو الأقل سعرًا بين الأسواق المنافسة، فضلًا عن تنوعه سواء في مدن محيطة بالعاصمة أو في مدن ساحلية يفضلها العملاء الأجانب، وهو ما يجعل لمصر فرصة في الاستحواذ على نسبة من إجمالي حجم تصدير العقار بالسوق العالمي، فالتنوع فرصة قوية للمطور للوصول لقاعدة أكبر من العملاء سواء المحليين أو المستهدفين بالخارج، وهو التنوع في مساحات الوحدات وأسعارها وأنظمة سدادها ومناطق تنفيذها، وهو ما يتم تحديده وفق للدراسات السوقية التي يتم القيام بها لتنفيذ وحدة تتناسب مع احتياجات العميل وقدراته الشرائية.





وأوضح أن ثبات القدرة الشرائية للعملاء يدفع الشركات لمزيد من الابتكار في تنفيذ الوحدات بما يسيطر على التكلفة بشكل أكبر وكذلك آليات تسويقية وأنظمة سداد متنوعة تتناسب مع شريحة مختلفة من العملاء، مؤكدًا أن شركته تقوم بتوفير طرق سداد مختلفة تتناسب مع عملائها.



