حركة المطار اليوم.. اختبار طائرة مصر للطيران الثانية A220 في كندا قبل وصولها للقاهرة.. وأبو الغيط يعود من نيويورك

أحمد أبو الغيط يعود إلى القاهرة قادما من نيويورك

اختبار طائرة مصر للطيران الثانية A220 في كندا قبل وصولها للقاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

أعلنت مصر للطيران نجاح الرحلة الاختبارية لطائراتها الثانية من طراز A220 - 300، والتي أجريت في مطار ميرابيل بمدينة مونتريال الكندية من قبل شركة إيرباص العالمية، وذلك قبل وصولها القاهرة للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية.وتصل طائرة مصر للطيران الثانية A220، تسجيل SU-GEY، مطار القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، على متنها وفد من مصر للطيران، بعد انتهاء جميع الإجراءات والفحص الفني الخاصة بالطائرة، ومن المنتظر أن يستقبلها قيادات مصر للطيران في المطار.وكانت مصر للطيران تسلمت أولى طائراتها من هذا الطراز A220، يوم 8 سبتمبر الجارى، وتعد هذه الطائرة الثانية من أصل 12 طائرة من طراز A220، سوف تشغلها الشركة على الخطوط الداخلية والإقليمية الخاصة بالشركة.ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كم).وسلّمت إيرباص أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من أسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".من جانب آخر، وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قادما من نيويورك بعد مشاركته في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.والتقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمكتبه بمقر المنظمة الأممية وبحثا مختلف أوجه التعاون بين المنظمة الدولية والجامعة العربية، خاصة التنسيق بين عمل المبعوثين الأممين للأزمات العربية والجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمعالجة هذه الأزمات المتفجرة في ضوء اللقاءات التي عقدها أبو الغيط، خلال الأيام الماضية مع المبعوثين الأممين لسوريا واليمن وليبيا.كما شارك الأمين العام للجامعة في مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة وقمة التنمية المستدامة والقمة الدولية لتمويل التنمية وسلسلة من الاجتماعات الوزارية التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة وتتناولت دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتنسيق الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية وتعزيز المساندة الدولية لجهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في الصومال وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربي والقارة الأفريقية تمهيدا لانعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة في الرياض في نوفمبر القادم.وشهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الأحد، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية عن موعدهم المقرر بجداول التشغيل لأكثر من ساعة، بسبب أعمال الصيانة الدورية للرحلات وظروف تشغيل كل رحلة.وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية التركية أرقام 693 و691 المتجهتين الى إسطنبول، ورحلة شركة طيران الخطوط الجوية اللبنانية 305 المتجهة إلى بيروت، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 306 المتجهة إلى جدة.وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا رقم 585 المتجهة إلى فرانكفورت، ورحلة شركة الجزيرة للطيران رقم 9738 المتجهة إلى الكويت، بسبب أعمال الصيانة الدورية وظروف التشغيل لكل رحلة.وأكدت المصادر استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.