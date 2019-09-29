اخبار التعليم .. الانتهاء من إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في 2020 .. رئيس جامعة الأزهر يفاجئ مدينة الطالبات بزيارة صباحية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
مدير الأزهر بـ البحر الأحمر يتفقد معهد الغردقة الابتدائي
جامعة الدلتا تتميز فى التعليم التنموى والمحافظ يعقد اجتماعا بمسئوليها
وزير التعليم العالي يتفقد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية
التعليم العالي تعلن ملامح تقييم الخطط البحثية المقدمة للبعثات
التعليم العالي تعلن عن التخصصات العلمية بنظام البعثات الجديد
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بزيارة صباحية
كلية البنات تستقبل ملفات طلاب المرحلة الثالثة بكليات العلوم والتربية
حظر تسجيل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية في تجارة أسيوط الشعبة الإنجليزية
فرص وتحديات المسئولية الاجتماعية في ندوة لـ إعلام مصر للعلوم
نائب محافظ الوادي الجديد تشهد افتتاح أول مدرسة ثانوية صناعية عسكرية
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا
الخشت: نعكف على ترميم جميع منشآت جامعة القاهرة
مدير الأزهر بـ البحر الأحمر يتفقد معهد الغردقة الابتدائي
جامعة الدلتا تتميز فى التعليم التنموى والمحافظ يعقد اجتماعا بمسئوليها
وزير التعليم العالي يتفقد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية
التعليم العالي تعلن ملامح تقييم الخطط البحثية المقدمة للبعثات
التعليم العالي تعلن عن التخصصات العلمية بنظام البعثات الجديد
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بزيارة صباحية
كلية البنات تستقبل ملفات طلاب المرحلة الثالثة بكليات العلوم والتربية
حظر تسجيل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية في تجارة أسيوط الشعبة الإنجليزية
فرص وتحديات المسئولية الاجتماعية في ندوة لـ إعلام مصر للعلوم
نائب محافظ الوادي الجديد تشهد افتتاح أول مدرسة ثانوية صناعية عسكرية
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا
الخشت: نعكف على ترميم جميع منشآت جامعة القاهرة