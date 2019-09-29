بعد اتهامهم بالغش الجماعي.. مجلس الدولة ينصف طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" برأس غارب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلساتها اليوم الأحد لنظر الشق المستعجل، في الطعون المقدمة من 31 طالبا بمدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميا "مدرسة لم ينجح أحد"، ضد وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني، لصالح جميع الطلاب 31 طالبا بالنجاح طبقًا لمجموع كل طالب كما جاءت في كشوف وزارة التربية والتعليم.



وعقب النطق بالحكم سادت حالة من الفرحة العارمة وسط الطلاب وأولياء الأمور بعد انصاف القضاء لهم، مؤكدين أنهم كانوا على ثقة في مجهود أبنائهم ونزاهة القضاء الذي رد الحق لأصحابه على حد قولهم.



ومن جانبه قال عبد الحميد الشداد محامي طلاب مدرسة لم ينجح أحد، نحن كنا واثقين من مجهود الطلاب وأيضا من نزاهة القضاء الذي بحكمه اليوم أنصف 31 أسرة من دمار دام أكثر من شهرين.



وكانت قد خيمت أجواء من الحزن وخيبة الأمل على طلاب مدرسة صالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة فصل البترول نظام 5 سنوات بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر؛ عقب إعلان النتيجة التى ظهرت أوائل الشهر الماضي "لم ينجح أحد".



وسادت حالة من الحزن وخيبة الأمل بين الطلاب الذي كان يملأهم الحماس عقب التخرج ليشق كل منهم طريقه لاستكمال رحلته الدراسية في المرحلة الجامعية ولكن ضاعت أحلامهم وآمالهم عقب ظهور النتيجة.



وقال أحمد سعد طلاب بمدرسة صالح عوض الله، فصل البترول نظام 5 سنوات، إنهم مظلومون في تلك النتيجة التي خيبت آمالهم- على حد قوله.



وأكد أحمد عبدالفتاح، طلاب بالمدرسة، أن قوة المدرسة فصلان بإجمالي 31 طالبًا، وكان الامتحان على لجنتين وعقب إعلان النتيجة أبلغهم أحد مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن سبب لم ينجح أحد هو الغش الجماعي، مشيرًا إلى أنهم لجنتان فكيف حدثت واقعة الغش الجماعي.



وناشد الطلاب، وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بإعادة النظر في هذه النتيجة التي يتوقف عليها آمال 31 طالبًا وأيضا 31 أسرة عانت أشد المعاناة طوال الخمس سنوات الماضية، مؤكدًا أنهم جميعهم متفوقون في الدراسة على مدار المراحل الدراسية المختلفة.



ومن جانبه تعجب حمدي العجيمي، مدير المدرسة الفنية الصناعية بـ رأس غالب، من رسوب جميع الطلاب في العام الدراسي الحالي، قائلا: إنه "أمر غريب".



وأضاف أن طلاب المدرسة من المتفوقين أصحاب المجموع العالي، ويتم عرضهم على عدد من اللجان قبل قبولهم.



وأوضح مدير المدرسة؛ أن الكنترول الخاص بلجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، حول الأمر بالكامل إلى الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم، لبحث المشكلة ومعرفة السبب الحقيقي.



وقال إنه اجتمع مع أولياء الأمور، ووجههم إلى التواصل مع وزير التربية والتعليم، وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ البحر الأحمر، ورئيس مدينة رأس غارب، للتعامل مع المشكلة بشكل سريع والوصول إلى حل ينقذ مستقبل الطلاب.



وكان أولياء أمور طلاب مدرسة صالح عوض الله الفنية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حرروا محضرًا يختصمون فيه وزارة التربية والتعليم، ولإثبات عدم استلام النتائج، لأبنائهم، وذلك عقب إعلان النتيجة برسوب جميع الطلاب وأنه "لم ينجح أحد" منهم وهم 31 طالبًا.



وقال المهندس علي غريب أحد أولياء الأمور إنهم وقع عليهم ظلم مباشر في النتائج، حيث إنهم اتهموا بالغش، على الرغم من عدم تحرير محاضر أثناء الامتحان، مشيرًا إلى أن المراقبين في اللجان كانوا يتنقلون بين مختلف الأقسام وليس قسم البترول فقط.



وأضاف، أن طلاب المدرسة أصابتهم الصدمة والدهشة بسبب النتيجة غير العادلة والتي حطمت مستقبلهم، لافتًا إلى أنهم حَرّروا محضرًا رسميا وتم رفعه إلى القضاء العاجل، للبت فيه وإعادة النتائج والمطالبة بعدم إعادة الامتحان مرة أخرى.