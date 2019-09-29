اخبار الفن .. دينا الشربيني تثير أزمة في البعض لا يذهب للمأذون مرتين .. معلومة صادمة عن عبلة كامل بسبب لن أعيش في جلباب أبي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد.. أول ظهور لابنة روبي في المدرسة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة روبي تجمعها بابنتها "طيبة" من زوجها السابق المخرج سامح عبد العزيز، خلال تواجدهما في المدرسة.
بسبب شكلها.. دينا الشربيني تثير أزمة في كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين
علم صدى البلد من مصدر داخل فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ان الفنانة دينا الشربيني طالبت بتغيير فريق التجميل أكثر من مرة.
بعد 25 عاما على عرض لن أعيش في جلباب أبي.. مفاجأة صادمة عن عبلة كامل
لا يزال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يلقى اهتمام الكثيرين رغم مرور 25 عامًا على عرضه، إلا أنه يصنف من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية والعربية.
شاهد.. رامي مالك يظهر في مهرجان Global Citizen بـ إطلالة غريبة
ظهر النجم العالمي ذو أًول مصرية رامي مالك بإطلالة غريبة خلال حضوره مهرجان Global Citizen الذي أقيم أمس السبت، مرتديا معطف أزرق لامع.
خواكين فينيكس يروج لـ فيلمه The Joker برفقة خطيبته روني مارا.. صور
يواصل الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، الترويج لفيلمه الجديد The Joker ، حيث حضر أمس السبت العرض الخاص الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.