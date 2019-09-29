فحوصات طبية في فرنسا .. نجل رئيس المصري البورسعيدي يكشف حقيقة وفاة والده

أكد المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري ونجل سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي ان والده بصحة طيبة للغاية.



وأوضح عدنان حلبية أن والده متواجد حاليًا بفرنسا للخضوع لفحوصات طبية دورية يجريها في مثل هذا الوقت من كل عام ، نافيًا الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد والذي تحدث عن وفاته أثناء اجراءه لعملية جراحية بالقلب في فرنسا.





واهاب حلبية الابن بعشاق وجماهير النادي المصري بعدم الالتفات إلى الأخبار التي يتم تداولها عبر الصفحات المجهولة والتي تهدف إلى إثارة الجماهير بما تنشره دومًا من أخبار مغلوطة ولا صحة لها.