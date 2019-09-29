كلوب يكشف دور محمد صلاح السحري في انتصار ليفربول السابع بالبريميرليج

أبدى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الغامرة بعد فوز فريقه على حساب شيفيلد يونايتد بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.



وأشاد كلوب بلاعبيه نتيجة الأداء والحماس الكبير الذى ظهروا عليه فى المباراة مما أدى إلى انتزاع فوز صعب للغاية أـمام فريق قوي، مبديا سعادته البالغة بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الإنجليزي.



وقال كلوب فى تصريحات لموقع ليفربول الرسمى: إنه لجأ إلى إجراء عدة تغييرات فنية داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن محمد صلاح تحرك بين الخطوط ولعب بجانب فيرمنيو كمهاجم ثانٍ، بجانب وضع ساديو ماني وميلنر على الجانب الأيمن.



وأضاف أن تواجد محمد صلاح كمهاجم ثاني منح فريقه فرصة كبيرة فى تشكيل ضغط هجومى قوى على مرمى الفريق المنافس وكتب فوز صعب ومثير للغاية .



وسجل فينالدوم هدف ليفربول الوحيد فى المباراة فى الدقيقة 70 ليرفع "الريدز" رصيده من النقاط إلى 21 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما حقق الفوز السابع على التوالي.





