Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلوب يكشف دور محمد صلاح السحري في انتصار ليفربول السابع بالبريميرليج

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:02 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
عمرو الحلوانى
أبدى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الغامرة بعد فوز فريقه على حساب شيفيلد يونايتد بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأشاد كلوب بلاعبيه نتيجة الأداء والحماس الكبير الذى ظهروا عليه فى المباراة مما أدى إلى انتزاع فوز صعب للغاية أـمام فريق قوي، مبديا سعادته البالغة بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب فى تصريحات لموقع ليفربول الرسمى: إنه لجأ إلى إجراء عدة تغييرات فنية داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن محمد صلاح تحرك بين الخطوط ولعب بجانب فيرمنيو كمهاجم ثانٍ، بجانب وضع ساديو ماني وميلنر على الجانب الأيمن.

وأضاف أن تواجد محمد صلاح كمهاجم ثاني منح فريقه فرصة كبيرة فى تشكيل ضغط هجومى قوى على مرمى الفريق المنافس وكتب فوز صعب ومثير للغاية .

وسجل فينالدوم هدف ليفربول الوحيد فى المباراة فى الدقيقة 70 ليرفع "الريدز" رصيده من النقاط إلى 21 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما حقق الفوز السابع على التوالي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي .. شاهد

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

5 حقائق قبل مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي

فرحة جنونية لطفل.. محمد صلاح بطل لفتة إنسانية..صور

فوز ليفربول.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

القطار الأحمر لا يتوقف.. ليفربول يحقق 3 أرقام قياسية بعد الفوز على شيفيلد

ترشيحاتنا

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

شاهد| نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الفرنسي جاك شيراك

بيان وطلب غريب.. آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

غلبتى رانيا يوسف.. مى عمر بإطلالة مثيرة فى ختام مهرجان الجونة

خالد الغندور يكشف مصير الزمالك في حال انسحاب جينيراسيون السنغالي

Advertisements

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

نصب وانسحاب في ألعاب القوى.. فضيحة عالمية تضرب قطر.. صور

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال

من البداية لـ النهاية.. تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

خالد الغندور يكشف مصير الزمالك في حال انسحاب جينيراسيون السنغالي

تصرف غريب من بعثة جينيراسيون مع قرب موعد مبارة الفريق أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه